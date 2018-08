Maltempo: allerta arancione in tre regioni

ROMA, 24 AGO - Per il maltempo oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e Calabria mentre domani è prevista allerta arancione anche in Lombardia. Per domani, inoltre, è stata valutata allerta gialla su gran parte del Paese. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche e di allerta. L'avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, con apporti elevati e anche molto elevati, specie sui settori nord-orientali. Si prevede, inoltre, il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità', sulla Calabria.