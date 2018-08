Balata, non c'è preoccupazione per DAZN

MILANO, 24 AGO - ''Serie B preoccupata per DAZN? No, c'è uno splendido rapporto, collaboriamo insieme tutti i giorni e siamo contenti''. Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha commentato così le problematiche relative alla trasmissione delle prime gare sulla piattaforma DAZN. ''È una tecnologia nuova, che si scontra con un deficit della banda larga nel nostro Paese - ha proseguito al termine dell'assemblea di Lega -. Siamo fieri ed orgogliosi di averli come partner, stanno lavorando per risolvere i problemi''. DAZN trasmetterà nove gare (di cui otto in esclusiva) del campionato cadetto per ogni giornata: esordio stasera con l'anticipo Brescia-Perugia alle 21 (in diretta anche in chiaro su Rai2).