Udinese:Pradè,investito molto su mercato

UDINE, 24 AGO - "La proprietà ha investito molto per ricreare qualcosa di importante. Siamo riusciti ad avere dei giocatori che avevano richieste da squadre di assoluto valore e siamo felici che abbiano scelto il progetto Udinese". Lo ha dichiarato il responsabile dell'area tecnica Daniele Pradè che oggi, in conferenza stampa, ha fatto il punto sul mercato estivo del club friulano. "I cambiamenti possono portare benefici ma anche dei problemi. Chiediamo serenità e pazienza perché per completare un lavoro ci vuole tempo. Questo è un gruppo giovane che va sostenuto, si respira aria nuova e il pubblico friulano l'ha percepito e ci sta aiutando - ha aggiunto - la giovane età è un'arma a doppio taglio: ti porta entusiasmo, voglia, agonismo, forza fisica ma inevitabilmente il ragazzo pecca di inesperienza. Ci aspettiamo molto da Behrami, come punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo".