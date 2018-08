Turisti truffati e adottati in Salento

UGGIANO LA CHIESA (LECCE), 24 AGO - Sarà conferita la cittadinanza onoraria di Uggiano La Chiesa a una coppia di turisti toscani truffati nella scelta del bed and breakfast, ma poi "adottati" dall'intera cittadina. Lo ha annunciato il sindaco di Uggiano, Salvatore Piconese, che ha sottolineato che oggi a Laura Bondielli e Gianluca Picci sarà dedicata la 'Gran festa del pane e dell'olio'. La disavventura dei due turisti di Massa è stata raccontata dalla protagonista, Laura, su facebook, postata anche sulla bacheca di un gruppo web locale: "Siamo venuti a Uggiano per una vacanza in questi giorni - era scritto - siamo stati molto sfortunati, perché su internet ci hanno imbrogliati. Quando siamo arrivati a Uggiano non abbiamo trovato l'appartamento che abbiamo pagato e siamo rimasti senza alloggio". Da qui una vera e propria gara per fornire ospitalità ai due sfortunati forestieri. "Avete dato un'immagine meravigliosa - scrive Laura - che adesso ci stiamo portando a casa come il ricordo più bello della vacanza".