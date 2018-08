Venezia: lotta degrado, multati turisti

VENEZIA, 24 AGO - Tre turisti sono stati multati, a Venezia, per un totale di 750 euro per comportamento contrario al decoro della città. La polizia locale ha sanzionato per 200 euro ciascuna due ragazze inglesi, poco più che ventenni, che prendevano il sole in bikini ai giardini Papadopoli praticamente di fronte al comando dei vigili. E' andata anche peggio al terzo turista, un olandese anch'egli ventenne, che se ne stava seduto a petto nudo sui gradini della riva della Fondamenta dei Tolentini (poco distante dalle prime turiste) che con tanto di pentole, fornello da campeggio e bicicletta da corsa a fianco aveva improvvisato un pranzo stile campeggio. Per lui è scattata una sanzione, ancora più salata: 350 euro.