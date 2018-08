Autista pullman ubriaco in A13, multato

BOLOGNA, 24 AGO - La polizia stradale di Altedo, nel Bolognese, in mattinata ha multato per guida in stato di ebbrezza il conducente di un autobus che stava effettuando un trasporto internazionale tra la Croazia e Firenze. La pattuglia ha fermato il pullman, con a bordo 29 persone, mentre viaggiava sull'autostrada A13, all'altezza di Bologna-Interporto. Sottoposto ad alcoltest l'uomo aveva un tasso alcolico superiore a 0.60 grammi/litro, quando - ricorda la Stradale - "i conducenti professionali in base alle normative vigenti devono avere un tasso pari a zero". All'autista è stata immediatamente ritirata la patente e poi è scattata la sanzione per guida in stato di ebbrezza: inoltre al momento del controllo non indossava la cintura di sicurezza e quindi è stato multato anche per questa violazione.