Roma: Raggi, avanti con lavori Metro C

ROMA, 24 AGO - "Stiamo seguendo passo dopo passo i cantieri della metro C: oggi voglio farvi vedere queste riprese inedite del pozzo di via Sannio e degli scavi ad Amba Aradam, dove sorgerà la futura stazione della terza linea metropolitana". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb. "Partiamo dal cantiere nel quartiere di San Giovanni: dal pozzo di via Sannio, sino Amba Aradam le due gallerie di linea risultano ormai quasi completate. Proseguono, invece, i lavori per la realizzazione dei consolidamenti dei tunnel tra il pozzo e la nuova stazione San Giovanni della linea C. Ad Amba Aradam le 'talpe meccaniche', le cosiddette Tbm, provenienti dal pozzo di via Sannio, sono arrivate entrambe in stazione, l'ultima a inizio agosto. Ricordo che tutti i reperti archeologici rinvenuti debitamente conservati. La realizzazione della tratta T3 fino ai Fori Imperiali fornirà un servizio capillare sul territorio, grazie anche alla creazione di nuove fermate e al collegamento tra Fori Imperiali e Colosseo".