Ammalato Sma, più assistenza a pazienti

ROMA, 24 AGO - Se la Puglia può vantare la prima spiaggia attrezzata per pazienti affetti da patologie neurodegenerative o neuromotorie, come Sla o Sma, è anche vero che in alcune zone l'assistenza a questo tipo di pazienti è assai carente: a denunciarlo è Alessandro Fariello, 33 anni, affetto da Sma, che chiede un miglioramento della qualità della vita per i pazienti come lui. In una lettera aperta Alessandro ricorda l'apertura de "La Terrazza di io posso", che mette a disposizione box infermieristici e assistenza per garantire a pazienti e famiglie serene giornate d'estate in riva al mare. "Alcuni cercano di far credere che la Puglia sia tra i primi posti anche circa l'efficienza ed i livelli del sistema sanitario" scrive, e denuncia invece come la ospedaliera sia "sempre più ridotta". Il giovane lamenta inoltre la situazione in cui si trovano "centinaia di famiglie chiamate a convivere con patologie complesse come Sla o Sma", e parla di servizi di assistenza domiciliare integrata "inadeguati laddove non esistenti".