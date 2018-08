Migranti: Fedriga, sgomberi immediati

TRIESTE, 24 AGO - "Dalla prossima settimana la Regione metterà a disposizione il corpo forestale del Fvg per attività di supporto ai controlli lungo la fascia confinaria tra Fvg e Slovenia e, nel frattempo, grazie al pronto intervento del ministero degli Interni, mai prima d'ora così tempestivo, le autorità preposte provvederanno ad allontanare da Trieste tutti i migranti irregolari che si sono resi recentemente protagonisti di bivacchi non autorizzati sulle Rive cittadine". Lo ha annunciato il Presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. Durante una diretta Facebook, il governatore ha poi precisato che "per la prima volta nella storia di un governo siamo già intervenuti, d'accordo con il Ministero dell'Interno", sulla questione e "80 persone verranno immediatamente allontanate. Una reazione non in un giorno, ma in poche ore". Oltre al coinvolgimento del Corpo Forestale - ha quindi aggiunto - "stiamo valutando anche come poter coinvolgere la Protezione civile. Questo - ha osservato - vuol dire fare".