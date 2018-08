Bologna: Palacio ko, tre settimane stop

BOLOGNA 24 AGO - Cattive notizie per Filippo Inzaghi e il Bologna, a due giorni dal confronto diretto in chiave salvezza con il Frosinone, sul neutro di Torino: i rossoblù dovranno fare a meno di Rodrigo Palacio, che ha rimediato uno stiramento ai flessori della coscia sinistra. Tre settimane di stop per l'attaccante argentino, che salterà sicuramente anche la gara da ex con l'Inter e rientrerà dopo la sosta. El Trenza resta ai box. In casa Bologna sono ora in tre per due maglie in attacco: Destro, Falcinelli e Santander.