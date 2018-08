Travolto da furgone, muore ex sen.Novi

SANT'AGATA DI PUGLIA (FOGGIA), 24 AGO - Emiddio Novi, politico 72enne ed ex parlamentare di Forza Italia per quattro legislature, è stato travolto e ucciso stamane da un mezzo della nettezza urbana a Sant'Agata di Puglia (Foggia). La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. Novi era nato a Sant'Agata di Puglia nel 1946 e da giornalista era stato per il 'Roma' coordinatore dei servizi Interni, Esteri ed Economia e inviato negli Stati Uniti; aveva diretto 'Il Giornale di Napoli' e collaborato a 'Il Borghese', 'La Notte' e 'Il Giornale d'Italia'. Era stato eletto deputato nel 1994 e senatore dal 1996 al 2008, sempre con Forza Italia. E' stato anche candidato sindaco del centrodestra nel 1997 a Napoli. Animatore in gioventù del sodalizio 'Università europea' nell'ateneo partenopeo, collegato a Giovane Europa dell'intellettuale belga Jean Thiriart, aveva nel 2012 scritto il saggio 'La dittatura dei banchieri' per l'editore Controcorrente.