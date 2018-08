Migranti: Moavero, serve responsabilità condivisa Ue

RIMINI, 24 AGO - "Noi sosteniamo che i migranti cercano l'Europa e arrivano in Europa; non in questo o quel Paese Ue a seconda del tragitto seguito. Pensiamo che ci sia una responsabilità europea condivisa al riguardo e così leggiamo quanto scritto nelle conclusioni formali del vertice di giugno". Lo afferma il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. La gestione unitaria europea di flussi migratori, ha detto, "è ancora estremamente carente". "Credo che sia giusto che l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ottica di uno sforzo congiunto, prendano in carico" i migranti che arrivano in Italia "per verificare, speditamente, chi ha diritto all'asilo e chi può ricevere un'offerta di lavoro". "Sono convinto - spiega al sussidiario.net - che per gestire i flussi migratori occorra spostare l'attenzione dalla foce (gli sbarchi) alla sorgente, vale a dire ai Paesi d'origine. Qui l'Unione deve investire, e tanto, per portare pace e democrazia, nonché per migliorare le condizioni socio-economiche.