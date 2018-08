Marini, mio pensiero a vittime del sisma

FOLIGNO (PERUGIA), 24 AGO - "In questa giornata il mio pensiero va a tutte le vittime del terremoto e in particolare a Barbara Marinelli e a Matteo Gianlorenzi, i due giovani orvietani che persero la vita ad Amatrice la notte del 24 agosto 2016". A dirlo è la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, parlando stamani a Foligno davanti al personale e ai volontari della protezione civile regionale che si sono riuniti per ricordare i due anni esatti dalla prima scossa di terremoto che sconvolse il Centro Italia, procurando centinaia di morti ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Alla cerimonia, tra gli altri, hanno preso parte anche il neo prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, l'assessore regionale Antonio Bartolini, il responsabile della Protezione civile umbra, Alfiero Moretti e Giuliano Santelli, presidente della consulta regionale dei volontari Prociv.