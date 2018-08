Dazi, Cina: colloqui con Usa costruttivi e schietti

PECHINO, 24 AGO - Cina e Usa hanno avuto scambi "costruttivi e schietti" su questioni economiche e commerciali di comune interesse: "entrambe le parti terranno i contatti aperti per le future disposizioni", si legge in una nota del ministero del Commercio cinese postata sul suo sito web. I colloqui del 22-23 agosto di Washington, chiusi senza lo sblocco dello stallo, hanno impegnato la delegazione cinese guidata dal viceministro del Commercio Wang Shouwen e quella Usa con a capo David Malpass, sottosegretario per gli Affari internazionali del Tesoro. (ANSA).