CR7, voglio la Champions con la Juve

TORINO, 22 AGO - "Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione". Così Cristiano Ronaldo, reduce da un tris in Europa con il Real Madrid, alla sua prima stagione in bianconero: "Dovremo arrivarci passo dopo passo - ha spiegato il portoghese nell'esclusiva concessa Dazn -: quest'anno, l'anno prossimo, fra tre anni. L'importante per questo club è vincere la Serie A, la Coppa Italia e avanzare il più possibile in Champions League".