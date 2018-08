A fuoco base cantiere Terza Corsia A4

TRIESTE, 23 AGO - Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto questo pomeriggio 24 moduli abitativi, 23 postazioni di lavoro e una decina di auto all'interno del campo base del cantiere per la costruzione del Terzo Lotto Alvisopoli - Gonars della Terza corsia, lungo l'autostrada A4, Trieste- Venezia. Gli uffici, ospitati in una sorta di compound, erano occupati da ingegneri, periti, geometri e tecnici degli impianti di Autovie Venete. Le fiamme sono divampate inizialmente sul lato ingresso uffici durante la pausa pranzo per cui all'interno dei moduli non c'erano persone. In breve tempo si sono propagata ai moduli vicini e alle auto parcheggiate nei pressi. L'immediato arrivo dei vigili del fuoco ha scongiurato danni più gravi. Il cantiere è lungo 26 chilometri.