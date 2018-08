Ekong, Serie A il miglior campionato

UDINE, 23 AGO - "La serie A è il campionato migliore in cui finora io abbia giocato. Sono qui per migliorare, per me e per la squadra. Ci sono tutte le opportunità per farlo, spero potremo crescere tutti insieme". William Troost Ekong, difensore centrale olandese-nigeriano, impegnato ai Mondiali di Russia con le Superaquile africane acquistato nel corso degli ultimi scampoli del mercato estivo dai turchi del Bursaspor, è stato presentato ufficialmente oggi dall'Udinese essere già stato schierato come centrale di difesa all'esordio con il Parma. Sono "molto contento di essere qui, aspetto di far vedere le mie risposte sul campo", ha detto. Poi rispondendo alle domande, ha proseguito: "Leader della difesa? Certo come centrale - ha aggiunto - devo organizzare la difesa e amo parlare molto, ma per svolgere il ruolo di leader serve parlare italiano. Ora sono concentrato a impararlo e a capire cosa vuole da me il mister. Devo abituarmi a conoscere i compagni. Cercherò di essere pronto il prima possibile".