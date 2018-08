Ilva: Bellanova, Di Maio in Parlamento

ROMA, 23 AGO - "Allucinante. Ci aspettavamo di conoscere finalmente il parere dell'Avvocatura dello Stato rimasto, a detta della stampa, diversi giorni nel cassetto del ministro. Ci siamo sorbiti invece il commento, confuso e sibillino oltre che concettualmente e politicamente pericoloso, di un incompetente ministro ad un parere che sarebbe stato secretato, cosa mai accaduta in passato e inconcepibile per un atto dell'Amministrazione pubblica". Così la senatrice Teresa Bellanova (Pd) che annuncia di voler chiedere "l'audizione urgente del ministro perché riferisca in Parlamento". "Richiederò - prosegue - se l'Avvocatura ha chiesto la secretazione del parere per ragioni inerenti possibili, futuri contenziosi, è di tutta evidenza che il segreto è già stato violato dal Ministro, che il contenuto di quel parere ha ampiamente divulgato. Ora prevale l'interesse del Parlamento e di tutti i cittadini, di conoscere l'originale: per capire e per giudicare".