Crollo ponte: Toti, spero in paio giorni ok lavori sicurezza

GENOVA, 23 AGO - "Spero che entro un paio di giorni arrivino tutte le autorizzazioni per poter cominciare i lavori di messa in sicurezza del moncone est di ponte Morandi. Il primo passo riguarderà la soletta che sporge dal pilone in modo da ridare equilibrio alla struttura". Lo ha detto il commissario per l'emergenza e governatore della Liguria Giovanni Toti. "Mi auguro che la messa in sicurezza di tutto il ponte possa essere completate in alcune settimane e non mesi". (ANSA).