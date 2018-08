Trenta, da oggi l'Airbus non c'è più

ROMA, 23 AGO - "Come vi avevo detto il 7 agosto, i tecnici del ministero della Difesa e della direzione generale di Armaereo, hanno incontrato la controparte di Alitalia per mettere definitivamente un punto all'Airbus 340 di Matteo Renzi. A seguito di una ordinaria procedura amministrativa, proprio oggi questo punto è stato messo. Da oggi, l'aereo simbolo dell'arroganza al potere non esiste più!". Lo scrive su Facebook il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. "Una nostra piccola grande rivincita", prosegue Trenta. "Un passo nella giusta direzione, perché questo Paese e i suoi cittadini meritano normalità, ma soprattutto rispetto!".