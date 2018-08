Renzi, governo fa fuggire investitori

ROMA, 23 AGO - "Il Governo del #GrandeFratello sta facendo fuggire gli investitori internazionali. Salvini, Di Maio e Conte fanno dichiarazioni roboanti per prendere un like sui social. E il conto lo pagheranno gli italiani: in un mese meno 38 Miliardi". Lo scrive su twitter l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi postando la foto di un articolo de La Stampa che titola: "meno 38 miliardi. La fuga record degli stranieri dai titoli italiani".