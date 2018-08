Francia: uccide al grido Allah akbar, poi freddato

PARIGI, 23 AGO - Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti nelle strade di Trappes, alle porte di Parigi, prima di trincerarsi in una casa gridando Allah akbar. Un passante è rimasto ucciso e un altro ferito. Sono intervenuti i reparti antiterrorismo che hanno neutralizzato l'aggressore uccidendolo. Da fonti della polizia citate dalla tv pubblica France 3 si apprende che l'uomo, schedato come islamista radicale, aveva 36 anni ed era stato già condannato per apologia di terrorismo. Gli inquirenti restano prudenti sulle motivazioni dell'aggressione, e non è esclusa la pista di una lite per motivi familiari.