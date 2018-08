Tajani (Fi), governo Conte non avrà vita lunga

RIMINI, 23 AGO - "Secondo me il governo Conte non avrà vita lunga perché sono troppe le contraddizioni tra M5s e Lega. Il panettone sarà ammuffito e l'uovo di Pasqua sarà scaduto". Lo dice il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani che, al Sussidiario.net, conferma: "Noi siamo favorevoli anche oggi a un accordo di centrodestra. E' la Lega che ha abbandonato FI andando al governo con M5s, noi siamo fedeli alle nostre posizioni e coerenti con i nostri elettori. Non ci siamo spostati di un millimetro".