Blitz FN a negozi Benetton di Genova

GENOVA, 23 AGO - Blitz dei militanti di Forza Nuova contro il negozio Benetton di Genova per protestare contro la famiglia che attraverso Atlantia controlla Autostrade, ritenuta responsabile dal movimento di destra responsabile del crollo di ponte Morandi. La scorsa notte i militanti di FN hanno affisso dei manifestini sulle vetrine dei negozi Benetton di corso Buenos Aires e di Nervi. "Il vostro unico colore è il rosso sangue delle vittime", hanno scritto sui volantini. In una nota, invece, si legge: "Sono decenni che una classe politica asservita agli interessi del grande capitale ha svenduto gli interessi nazionali a gruppi finanziari più attenti al profitto che alla sicurezza delle persone. Già nel 2009 Roberto Fiore, in una tribuna politica, affermava che la nazionalizzazione dei settori strategici dell'economia come autostrade, sanità e compagnie di bandiera è vitale per l'interesse nazionale".