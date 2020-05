ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

Questa Società ha indetto una procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa prevista dalla normativa in materia, per la vendita di alcuni immobili di proprietà aziendale dismessi e non più funzionali alle attività istituzionali individuati nei Comuni di: Alberobello (BA), Corato (BAT, Gioia del Colle (BA), Nardò (LE), San Giorgio Lucano (MT), San Severo (FG) e Vieste (FG), il cui Avviso sarà possibile consultare per 60 giorni sul sito di questa Società (www.aqp.it).

La manifestazione d’interesse e dichiarazione per l’acquisto di immobile, redatta conformemente al modulo allegato all’Avviso, dovrà pervenire a mezzo servizio postale o consegna a mano al seguente indirizzo: AQP SpA – Direzione Servizi Tecnici e Manutentivi – Area Patrimonio - Via Cognetti, 36 - 70121 Bari o anche tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: patrimonio@pec.aqp.it entro le ore 12,00 del 31/07/2020.

L’Avviso è stato pubblicato sul sito di questa Società (www.aqp.it) nella Sezione “Beni immobili e gestione patrimonio - Vendita Immobili”. Il Dirigente dell’Area Patrimonio Vincenzo Salinaro