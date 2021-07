Bari calcio, fissate tre amichevoli per il ritiro

BARI - Il Bari disputerà nel ritiro di Lodrone di Storo (Trento) tre amichevoli al fine di affinare la preparazione precampionato di Antenucci e compagni. I pugliesi scenderanno in campo, sempre nello stadio locale, il «Grilli» il 23 luglio contro una rappresentativa locale, il 28 contro l'Hellas Verona Primavera e il 31 contro il Legnago. La squadra si radunerà a Bari il 15 luglio (per le visite mediche di rito) e inizierà la preparazione in Trentino da domenica 18 luglio. Il ds Polito nei prossimi giorni formalizzerà le prime operazioni di mercato: nel mirino del club di De Laurentiis ci sono i difensori dell’Ascoli Brosco e Pucino, ma soprattutto il fantasista D’Errico del Monza (la trattativa è ben avviata).