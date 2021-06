Bari, in dieci tornano in biancorosso. Minelli, Rolando e Sarzi salutano

In dieci tornano alla base mantenendo la rosa del Bari «extralarge». Sono scaduti alla fine della scorsa settimana i termini di riscatto sui calciatori acquisiti o ceduti a titolo temporaneo con opzione. In attesa della ratifica della Lega Pro (dovrebbe arrivare entro venerdì), il club biancorosso non ha registrato offerte per i giocatori prestati ad altre squadre, così come la società biancorossa non ha a sua volta manifestato interesse a trattenere gli elementi ottenuti in prestito da altre squadre.

Entriamo, quindi, nel dettaglio di una situazione che al momento prefigura l’organico dei Galletti con ben 26 profili sotto contratto, senza contare capitan Valerio Di Cesare, il cui vincolo scadrà il prossimo 30 giugno, con buone possibilità di essere prolungato, come ha annunciato il direttore sportivo Ciro Polito. Dunque, già allo stato attuale, il sodalizio pugliese presenterebbe due-tre giocatori in più rispetto ai 24 iscrivibili al torneo di serie C: ciò significa che per fare mercato e rinforzare a dovere la squadra, la priorità sarà cedere chi non rientra nel progetto. Dunque, il Bari si appresta ad analizzare ben dieci contesti di «rientro» in organico.

Dal Lecco, si ripresentano Francesco Bolzoni e Cosimo Nannini: scontato che il primo (32 anni, reduce da stagioni in chiaroscuro) sia destinato a partire di nuovo, magari trovando una soluzione definitiva dato il contratto in scadenza a giugno 2022. Molto più agevole la sistemazione di Nannini: il 22enne terzino vanta diversi estimatori in serie C. Ha sorpreso, invece, il mancato passo del Pordenone verso Filippo Berra (legato al Bari per altri due anni), autore di 28 presenze ed una rete nell’ultimo campionato: la società friulana potrebbe ripresentarsi, però, al tavolo delle trattative con presupposti differenti rispetto a quelli pattuiti in estate.

Da Pordenone rientrerà pure Manuel Scavone: un nodo difficile da districare, a 34 anni e con il vincolo fino al 2022. Il prestito di Giovanni Terrani, Samuele Neglia e Zaccaria Hamlili era, invece, «secco»: il Como vorrebbe intavolare un dialogo per trattenere l’esterno, autore di un’eccellente stagione terminata con la promozione in B dei lariani. Neglia e Hamlili, invece, saranno valutati dal neo allenatore Michele Mignani che potrebbe dar loro un’occasione di rilancio con i Galletti: in particolare l’attaccante di ritorno dalla Fermana è già stato alle dipendenze del tecnico ligure (con un ottimo rendimento) a Siena, così come il centrocampista che si ripresenterà dopo la parentesi al Gubbio è una garanzia peer la categoria.

A gennaio è stato ceduto in prestito senza opzioni pure Francesco Corsinelli che tornerà dal Novara e sarà esaminato in ritiro, mentre l’Ascoli non ha esercitato il riscatto né per Tommaso D’Orazio, né per Simone Simeri: i marchigiani, però, potrebbero richiedere presto informazioni sul terzino sinistro. L’attaccante napoletano, invece, sarà parte integrante della nuova rosa, godendo della stima di Polito. Gli unici prestiti che hanno generato riscatto riguardano Tomasz Kupisz e Andrea Schiavone (entrambi promossi con la Salernitana), nonché Niccolò Romero, destinato a restare al Potenza data la salvezza dei lucani.

Il Bari, a sua volta, non ha presentato offerte per il riscatto di Alessandro Minelli (tornerà alla Juventus under 23), Gabriele Rolando (rientrerà alla Reggina) e Daniele Sarzi Puttini (rispedito all’Ascoli). Non aveva opzioni di riscatto, infine, il prestito di Pietro Cianci che per ora rientra al Teramo: entro fine mese il Sassuolo dovrà decidere se effettuare o meno la recompra sul centravanti che spera in una mossa del Bari per riprovare il salto con la sua squadra della sua città.