Bari, De Laurentiis: «Polito è qui per vincere»

Il Bari riparte con la programmazione della prossima stagione di Lega pro presentando il nuovo ds Ciro Polito. «Sono dispiaciuto per come è finita una stagione difficile. Nel club ho investito già venti milioni. Durante i play off avevo avviato un casting per sciogliere il nodo del nuovo ds. Mi sono incontrato più volte con Polito: è la persona giusta per noi, ha fame. E’ stato un leader negli spogliatoi dove è stato da calciatore, ed è un leader oggi. Ovunque è andato ha costruito la mentalità necessaria a raggiungere gli obiettivi vincenti": così il presidente Luigi De Laurentiis ha presentato il nuovo responsabile sportivo, che si dovrà subito cimentare nella campagna di rafforzamento della rosa. Il patron ha confermato che il budget sarà lo stesso della passata stagione, lo sponsor tecnico sarà la Kappa e il ds potrà prendere decisioni autonome (la piazza sportiva spesso ha riscontrato una immagine del club come una «succursale» del Napoli). Non è stata ancora fissata la sede del ritiro precampionato. Polito ha spiegato la sua missione: «Vivo di calcio, mi prendo le mie responsabilità. Voglio creare un Bari con senso di appartenenza. L’obiettivo? Vincere. Costruiremo un Bari all’altezza». Il ds ha annunciato che incontrerà i senatori Valerio Di Cesare e Mirco Antenucci per «comprendere le intenzioni e tirare una linea» (restano limitate le chance di conferma per entrambi), senza dimenticare l’attenzione per i giovani ("speriamo di trovare un nuovo Cassano").