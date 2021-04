La tifoseria del Bari e la fine di un'illusione

Sono trascorsi quasi tre anni da quel «sì». Aurelio De Laurentiis nuovo proprietario di un Bari finito all'asta dopo la disastrosa gestione Giancaspro. Sul ponte di comando di una squadra costretta a ripartire dalla serie D ma con in testa un solo obiettivo: tornare nel calcio dei grandi. La scelta del sindaco Decaro piacque a tantissimi baresi nonostante qualche rigurgito di diffidenza legato all'altro club in capo alla Filmauro, quel Napoli tradizionalmente 'nemico' dei colori biancorossi. Ciò che rendeva condivisibile tale virata nasceva dalla gestione virtuosa di una società, quella partenopea, capace di coniugare risultati sportivi anche a livello internazionale e solidità dei bilanci (siuazione debitoria paria a zero, un'eccezione in una serie A sempre più al collasso).

C’erano, insomma, tutte le condizioni per un matrimonio felice. Con la 'zavorra' della doppia proprietà in stand by, in attesa di tempi migliori (vietata per squadre partecipanti allo stesso campionato).

Nel calcio, però, le cose cambiano in fretta. Ci si mette un attimo a dilapidare un credito che sembrava abbastanza corposo. Si è passati dalla fiducia, mista a entusiasmo, per una proprietà che ti porta in C tutto sommato... con la sigaretta in bocca e poi si lascia andare a un mercato molto aggressivo, soprattutto sul piano degli ingaggi. La finale persa a Reggio Emilia, un vero tsunami a 360°, la prima, vera criticità. E da quel momento nulla è stato come prima. Aria diversa, insomma. Una fiducia a vista. Ma anche qualche perplessità al culmine di scelte abbastanza difficili da comprendere.

Quella in corso avrebbe dovuto essere una stagione riparatrice. In campo e nella sintonia un tantino afflosciata con la tifoseria. Nulla di tutto questo. Cominciata male, sta finendo come peggio non avrebbe immaginato nemmeno il più pessimista degli 'ultrà'. Programmazione cominciata in colpevole ritardo. Poi la necessità di un ridimensionamento dei costi, anche alla luce di una mannaia dal nome Covid. C'è sostanzialmente questo, ma non solo questo, alla base della scelta di un'altra rivoluzione. Tutto nuovo, dal gruppo all'allenatore, per finire al direttore sportivo. Certo, facile parlare col senno di poi e guardando i gelidi numeri di una squadra in caduta libera. Però, c'è sempre un però. Cambiare tanto non è mai una scelta ispirata. Perché, spesso, vuol dire ripartire da zero. E ripartire da zero, quando ti chiami Bari e alle spalle hai una città ferita a morte da tante pugnalate, è un'opzione più incosciente che coraggiosa.

E' il punto più delicato nel rapporto tra la famiglia De Laurentiis e il popolo biancorosso. Con certe contraddizioni di fondo che, senza risultati, cominciano a non essere più comprese. La gestione comune di due club se da un lato è una situazione, tutto sommato, comprensibile... dall'altro si presta a più di una rimostranza. Il problema non è la doppia proprietà ma una 'dipendenza' eccessivamente marcata. Bari è una piazza vera. Tifoseria nella top ten in Italia, un bacino di utenza di primissimo livello. Ecco, qui la gente ha voglia di indipendenza. Tecnica, soprattutto. Servono dirigenti che vivano Bari come una priorità assoluta. Uomini importanti, gente di peso. Qui sono passati i Regalia, i Perinetti, gli Angelozzi. Grandi gestori prim'ancora che ispirati operatori di mercato. A nessuno importa se il direttore sportivo del Bari interagisce con quello del Napoli. Ma a tutti piace pensare all'autonomia di certe figure. Di pensiero e di azione. Le grandi vittorie sono figlie di grandi progetti. E i grandi progetti nascono solo dentro società forti e credibili. Non è sufficiente spendere decine di milioni per averne la certificazione. I tifosi cercano un 'marchio'. Dove ci sia scritto a lettere cubitali (solo) BARI. Il resto appartiene al campo. E lì, si sa, può accadere di tutto.