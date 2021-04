Il Bari torna a vincere in trasferta: 1-0 contro la Vibonese

BARI - I biancorossi tornano a vincere in trasferta: 1-0 contro la Vibonese. A segnare la vittoria un rigore trasformato da Antenucci al 34' del primo tempo. Sprecate le occasioni per il raddoppio. L’allenatore dei galletti Massimo Carrera ha commentato la prestazione della sua squadra: “Per noi era importante vincere, sapevamo che fosse una partita difficile con una squadra che mette in difficoltà parecchie squadre. Abbiamo sofferto, potevamo chiuderla, prendiamo i tre punti e pensiamo alla prossima. Stiamo lavorando, ora con la settimana libera c’è più spazio temporale per lavorare fisicamente e tatticamente. Cambio da 3-5-2 a 4-3-3? Non mi piaceva come stavamo gestendo le situazioni, era una situazione provata in allenamento, la formazione ti dava modo di giocare con quei moduli. Chiuderla prima? Nella ripresa abbiamo avuto situazioni per chiuderla, poi abbiamo gestito male il possesso sbagliando tante scelte, su questo dobbiamo migliorare. Quando capitano le occasioni bisogna fare gol”.