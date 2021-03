Ternana-Bari, brividi. Gallo: «Una sfida cruciale»

«Sul piano mentale Ternana-Bari può essere la partita spartiacque del campionato». Se lo dice Fabio Gallo, c’è da crederci. L’allenatore del Potenza conosce a menadito la formazione umbra che ha guidato la scorsa stagione, durante la quale ha affrontato i Galletti tre volte rimediando una sconfitta (al San Nicola), un pareggio (al Liberati) e ancora un pari in Puglia che, però, è costato l’eliminazione dai playoff a causa del peggior piazzamento delle «Fere» durante la regular season.

Una delusione che il tecnico milanese ha «vendicato» domenica scorsa con il suo Potenza, protagonista del sorprendente 2-0 sui biancorossi. Il mister di Bollate analizza nel dettaglio la super sfida del Liberati.

«Può essere una sfida cruciale, sì. Ma più sotto il profilo morale rispetto a quello pratico. La Ternana ha conosciuto le prime frenate del suo cammino: se dovesse perdere, qualche certezza verrebbe inevitabilmente meno e le distanze inevitabilmente si accorcerebbero. Onestamente, però, non so se basterebbe a mettere in discussione una marcia fin qui a dir poco incredibile. Viene difficile, quindi, credere ad una corsa a tre per il primo posto insieme a Bari ed Avellino. La verità è che gli umbri possono solo perdere il campionato con le loro mani: i punti di vantaggio sono tanti, non vedo come possano essere dissipati».

Il match del Liberati può incidere sul finale del Bari?

«Per esperienza personale, dico che il Bari, pur pensando partita per partita, deve assolutamente puntare al secondo posto. La squadra biancorossa ha il dovere di credere alla B in ogni maniera e agli spareggi promozione, giocare due gare in meno ha un peso incommensurabile. Perché ti ritrovi in una specie di roulette: ogni turno è un’incognita e anche se arrivi nelle migliori condizioni, puoi inciampare sull’inconveniente. Guardate che cosa è accaduto alla mia Ternana lo scorso anno».

Si riferisce all’eliminazione con il Bari?

«Questi sono i playoff. Noi ci siamo arrivati bene, pur perdendo la finale di Coppa Italia e dovendo quindi partire dal primo turno. Eppure, siamo andati fuori senza perdere, in una gara secca nella quale avevamo prodotto più dell’avversario. Meno si sta in ballo, meglio è: la spuntano quasi sempre le seconde classificate».

A proposito della Ternana: come si spiega un’evoluzione così esponenziale rispetto all’ultima stagione?

«La squadra era già molto forte, la società è stata saggia nel confermare per intero il gruppo ed intervenire dove era opportuno. La scorsa stagione la Reggina è andata presto in fuga, forse è subentrato scoramento, eppure quando si è giocato per la promozione, la squadra ha nuovamente dimostrato il suo valore. Ecco, il Bari a mio avviso sta perdendo qualche punto di troppo per lo stesso motivo: la Ternana è lontana, vivi sotto pressione, perdendo entusiasmo e margini di errore. Ma un blitz al Liberati potrebbe conferire nuova linfa ai Galletti».

Quali saranno le componenti risolutive dello scontro e gli uomini determinanti?

«Sarà una partita di livello superiore alla categoria: la deciderà la qualità che entrambi gli organici possiedono in quantità. Non mi aspetto tatticismi, si giocherà a viso aperto, per vincere. In tanti possiedono le doti per lasciare il segno sulla gara, ma vado sul sicuro e punto su Falletti e Antenucci perché dal loro infinito campionario può scaturire una soluzione in qualsiasi momento».

All’Atalanta ha vissuto ben cinque anni fianco a fianco con Massimo Carrera: che cosa consiglia al suo ex compagno?

«Massimo è una persona d’oro, ma la sua riservatezza è soltanto apparenza. Ha una determinazione feroce, in campo era un trascinatore, un vero leader. Non a caso da tecnico ha lavorato con una persona caratteriale come Antonio Conte e poi ha vinto in prima persona un campionato difficile come quello russo. Se ha scelto la serie C è stato senz’altro per amore verso Bari, ma anche perché deve essere convinto di poter portare a termine la sua missione. La materia prima non gli manca davvero: il valore aggiunto per l’impresa può essere proprio lui».