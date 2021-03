Calcio Bari, ridotta la squalifica di Bianco, ok con Potenza

BARI - Il Bari ritrova il mediano Raffaelle Bianco per la gara di domenica al San Nicola con il Potenza: la Corte sportiva d’appello nazionale ha accolto il reclamo del club contro la sanzione della squalifica del calciatore pugliese, riducendola da 3 a 2 giornate. L’ex Juve torna così disponibile per la sfida interna con i lucani. Il tecnico Carrera e i giocatori, stamattina, al termine della seduta di allenamento allo stadio, hanno festeggiato negli spogliatoi il 42° compleanno del presidente Luigi De Laurentiis. Domani è in programma una singola seduta di allenamento.