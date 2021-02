Al San Nicola Bari in grigio, ma adesso è vietato fermarsi

Prestazioni sotto tono, occasioni fallite, rigori sprecati, a volte anche un po’ di sfortuna, ma il dato è incontrovertibile: il Bari formato interno fin qui ha deluso. Appena 22 i punti conquistati al San Nicola, ripartiti in sei vittorie e quattro pareggi, mentre due sono le sconfitte. Nella gestione di Gaetano Auteri, i Galletti hanno battuto Catania, Juve Stabia, Catanzaro, Avellino e Francavilla, impattato con Teramo, Vibonese, Turris e Cavese, mentre i ko sono giunti per mano della Ternana e della Viterbese, all’ultimo atto dell’esperienza in Puglia del tecnico siciliano.



Ha, invece, debuttato con un successo Massimo Carrera che tra le mura amiche ha superato il Monopoli. Nella classifica relativa al rendimento casalingo, i biancorossi occupano soltanto la quinta posizione (a braccetto con il Teramo che, però, ha disputato una gara in meno in casa), preceduti da Ternana (33 punti), Avellino (26), Catanzaro (24) e Catania (23). Un bilancio nel complesso insoddisfacente per una formazione che puntava alla promozione diretta. Più volte è stato tirato in ballo il fattore pubblico: i dati del passato (fino alla scorsa stagione) in effetti hanno puntualmente consacrato il Bari in vetta alle classifiche di presenze allo stadio, con un quinquennio in B da regina incontrastata dell’affluenza (dal 2014 fino al 2018), così come è avvenuto in serie D (nel 2018-19).



Nello scorso torneo, soltanto la Ternana ha contato presenze lievemente superiori a quelle baresi sui tre giorni di C. Dunque, la carenza dei supporter può aver privato la squadra di un sostegno determinante, sebbene vada considerata pure l’altra faccia della medaglia: come avrebbe reagito il pubblico ad un torneo fin qui lontano dalle aspettative? La realtà è che il Bari tra le mura amiche ha comunque avvertito il peso delle responsabilità, condizionando sovente l’aspetto mentale delle prestazioni. Clamoroso, a tal proposito, un dato: su 12 gare, i Galletti sono passati in svantaggio in ben sei occasioni: è avvenuto contro Teramo, Catania, Ternana, Turris, Cavese e Viterbese. Solo una volta (contro gli etnei), il risultato è stato ribaltato, mentre nelle altre cinque circostanze la partenza ad handicap ha generato soltanto pareggi (con Teramo, Turris e Cavese) o sconfitte (con Ternana e Viterbese). C’è, infine, la componente dei penalty falliti (tre su quattro concessi): al San Nicola hanno sbagliato dagli undici metri Citro e due volte Antenucci, ma mentre il primo errore si è rivelato ininfluente, le due «stecche» del bomber molisano ha bruciato quattro punti.



Il derby di sabato con il Foggia (in vista del quale restano in dubbio Cianci, Minelli, Andreoni e Di Cesare, mentre è squalificato Bianco) sarà il primo di sei confronti con avversarie di livello variabile: Palermo e Casertana per la zona playoff; Potenza, Paganese e Turris da zona bassa. I conti, però, servono a poco per acciuffare il secondo posto e rendere più aggredibili gli inevitabili playoff.