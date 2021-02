Bari calcio, Carrera ritrova Cianci per il Monopoli

BARI - In vista del turno infrasettimanale di campionato, mercoledì al San Nicola contro il Monopoli, il tecnico Carrera ritrova il bomber Cianci, che torna ad allenarsi in gruppo dopo aver superato il precedente infortunio muscolare. Restano ai box invece il capitano Di Cesare e l’esterno Rolando, oltre al cannoniere Antenucci e all’esterno Andreoni: salteranno tutti il Monopoli. Per completare la panchina Carrera è costretto ad aggregare al gruppo alcuni giovani della Berretti: Colaci (difensore esterno '03), Dargenio (centrocampista '03), Daugenti (attaccante '02), Mercurio (attaccante '03), Pinto (difensore '02), Rutigliano Ferrante (esterno sinistro '03).