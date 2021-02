Il Bari in ritiro cerca la bussola, ma l'ombra di Rastelli s'allunga

Il ritiro per provare a scacciare le nubi e rimettere in sesto una stagione che sta vivendo il momento più delicato. È isolato, il Bari. Presidente, direttore sportivo, allenatore e squadra hanno deciso di stringersi l’un l’altro per un chiarimento definitivo. Il distacco siderale dalla Ternana, la difficoltà a tenere un passo che anziché intensificarsi va addirittura rallentando, le ultime prestazioni nel segno di un’evidente involuzione, hanno indotto la proprietà ad un momento di riflessione.

Il presidente Luigi De Laurentiis non è per le decisioni drastiche ma è seriamente preoccupato. Non centrare la promozione nemmeno in questa stagione porterebbe a pesanti conseguenze sia nel dover affrontare nuovamente un campionato impossibile per le dimensioni ed il blasone del club, sia nel rapporto con la piazza che comincia a inviare palesi segnali di insofferenza.

Ed il confronto avvenuto mercoledì sera (dopo il pareggio con la Cavese) con una mini delegazione della tifoseria organizzata (allo scambio di battute in toni comunque pacati hanno partecipato pure il ds Giancarlo Romairone ed il capitano Valerio Di Cesare) è un eloquente dimostrazione dell’insofferenza affiorante da parte della città. Inutile girarci attorno: la posizione più in bilico riguarda Gaetano Auteri. Luigi De Laurentiis non vorrebbe sollevare il tecnico dall’incarico: lo ha lasciato intendere con parole chiare dopo lo stop di Teramo e ha tenuto la rotta anche mercoledì sera. Tuttavia, la sfida di domenica alle 12,30 con la Viterbese assume il crisma dell’ultima spiaggia. Non si tratta soltanto di battere i laziali, ma di dare quei segnali di compattezza, unità di intenti, rabbia e furore che stanno venendo meno. E se non emergeranno subito, il cambio diverrebbe inevitabile: lo agevolerebbe il turno di riposo di domenica 14 che consentirebbe ad un eventuale nuovo allenatore di lavorare dieci giorni prima di riprendere il cammino, contro il Monopoli il 17 febbraio. Non solo: se aleggiasse davvero l’intenzione di un ribaltone, la piccola sosta sarebbe l’unico frangente concesso da un torneo che poi riprenderà a ritmi serratissimi. Scontato che circolino nomi di probabili sostituti, tra i quali si è subito isolato quello di Massimo Rastelli. Un profilo che pare gradito, così come l’allenatore campano non si tirerebbe indietro davanti ad una sfida difficile, ma intrigante. L’ideale per rilanciarsi dopo la parentesi altalenante di Cremona, giunta dopo le imprese di Avellino (promozione dalla C alla B) e Cagliari (promozione in A e salvezza nel torneo successivo sul palcoscenico più prestigioso). Altro problema è l’improvvisa “riduzione” della rosa. Per domenica è in forte dubbio Gabriele Rolando che lamenta una distorsione alla caviglia, così come bisognerà procedere con cautela su Mirco Antenucci, alle prese con un affaticamento muscolare. Preoccupano pure i tempi di recupero di Pietro Cianci, costretto ancora alle stampelle per la distrazione muscolare all’arco plantare, nonché di Cristian Andreoni, ora afflitto da un’infiammazione al tendine. A fronte di tale emergenza, chissà che l’idea di tornare sul mercato degli svincolati non possa essere riconsiderata.