Bari calcio, pressing su Cianci per sostituire Montalto

BARI - Il Bari è attivo sul mercato per completare il reparto offensivo dopo la cessione della punta Adriano Montalto alla Reggina (a titolo definitivo): il ds Romairone ha nel mirino il bomber Pietro Cianci del Potenza, e la trattativa - ben avviata - potrebbe concludersi se i lucani reperiranno una alternativa al centravanti barese. Il cartellino di Cianci è di proprietà del Teramo, ma il Sassuolo ha un diritto di prelazione sull'acquisto. Intanto resta sul taccuino del club la proposta della Reggina per favorire un ritorno in Puglia del fantasista Nicola Bellomo (cresciuto nel Bari), mentre sono in partenza i difensori Corsinelli (andrà in prestito secco al Novara) ed Esposito.