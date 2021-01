Il Bari richiama i profeti in patria: Di Noia, Cianci e Galano

Potrebbe essere un mercato ricco di colpi di scena per il Bari. Lunedì prossimo si apre la sessione di campagna trasferimenti invernale: 28 giorni che il club biancorosso deve provare a sfruttare al meglio per credere fino alla fine al primo posto nel girone C di serie C: ovvero, l’unico pass per la promozione diretta.

Un difensore, un laterale, un centrocampista ed un attaccante rappresentano le principali necessità per la rosa di Gaetano Auteri. Molto, però, passerà pure dalle cessioni, visto che va rispettato il limite di 24 effettivi in lista. Marco Perrotta, Francesco Corsinelli (piace al Catanzaro da cui potrebbe arrivare il mancino Sergio Contessa) e Zaccaria Hamlili sono certamente in uscita, ma anche altri elementi potrebbero ritrovarsi con le valige pronte. Come ad esempio il portiere Davide Marfella, finito nel mirino del Monopoli, interessato pure ad Hamlili: il club adriatico sarebbe disposto a mettere sul piatto il centrocampista Francesco Giorno, ma il dialogo in tal senso è ancora in fase embrionale.

Per la mediana, invece, sta affiorando una pista molto più concreta che porta a Giovanni Di Noia, 26 anni, barese purosangue, cresciuto nel settore giovanile dei Galletti e con 20 presenze in biancorosso tra il 2015 ed il 2017. Il ds Giancarlo Romairone lo ha avuto alle sue dipendenze sia nel Carpi, sia nel Chievo e lo riporterebbe volentieri nella sua città natale, puntando sulle eccezionali motivazioni del ragazzo e su una duttilità che gli consente di giocare da mezzala (il ruolo naturale), ma anche da centrocampista puro o da laterale sinistro. C’è un’altra trattativa, peraltro, legata ad un barese doc: si tratta del centravanti Pietro Cianci, capocannoniere del girone C con dieci reti ed in forza al Potenza. In estate è stato un obiettivo concreto, poi si è virato su Adriano Montalto: proprio la punta siciliana (quattro reti all’attivo) potrebbe salutare, richiesto con insistenza dal Pescara. In tal senso, con il club abruzzese, peraltro, potrebbe essere avviato un dialogo addirittura per Cristian Galano: il 28enne esterno è cresciuto nel Bari con cui conta 175 presenze e 44 reti, suddivise in tre parentesi (l’esordio nel 2008, quindi dal 2011 al 2015 e, ancora, da gennaio 2017 al fallimento dell’estate 2018). Un nuovo ritorno del «Robben di Puglia» sarebbe davvero sun colpo sensazionale.