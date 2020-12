Il Bari cerca nuove «luci»: Auteri punta sulle fasce

Un intero settore da ripensare. Per provare ad ingranare la marcia più alta possibile e riuscire nell’inseguimento alla Ternana capolista del girone C di serie C, il Bari ha bisogno di spingere sulle corsie laterali. Un reparto che fin qui ha reso non solo al di sotto delle aspettative, ma soprattutto in maniera meno funzionale rispetto alle esigenze imposte dal 3-4-3 di Gaetano Auteri. Matteo Ciofani, Francesco Corsinelli, Cristian Andreoni, Tommaso D’Orazio e Daniel Semenzato sono stati gli elementi utilizzati in questi sedici turni del girone d’andata. Per motivi differenti, però, la formula ideale non è stata trovata, al fine di garantire non solo il presidio della zona ed un’adeguata copertura difensiva, ma anche un appoggio costante alla manovra offensiva.

Analizzando la situazione ai raggi X, Ciofani è stato il fattore della continuità. Il 32enne abruzzese ha totalizzato 16 presenze e 1.357 minuti, attestandosi come l’unico calciatore di movimento sempre sceso in campo in campionato, nonché il secondo per minutaggio alle spalle del portiere Frattali. Al suo conto vanno aggiunte pure due reti: una nel 4-1 di Potenza, l’altra per il provvisorio pareggio nello scontro diretto poi perso 3-1 con la Ternana. Il suo rendimento è senz’altro più che sufficiente, sebbene l’interpretazione del ruolo sia parziale. Ciofani, infatti, garantisce equilibrio e soprattutto una buona duttilità che gli permette di passare sulla corsia opposta oppure di scalare nel terzetto difensivo. Ma gli manca la prorompenza nella spinta, lo spunto nell’uno contro uno, la garanzia nel suggerire con costanza per gli attaccanti. La sua permanenza è scontata, ma servirebbe un’alternativa con tali caratteristiche. Un prospetto che in realtà nella rosa barese corrisponderebbe ad Andreoni: l’ex Ascoli fa della forza fisica e della progressione le sue armi, ma finora non ha potuto mostrare nemmeno un particolare del suo repertorio. Un tempo anonimo nella prima giornata, a Francavilla, quindi la convivenza con una forte forma di pubalgia che lo ha costretto puntualmente ai box. Sia il ds Giancarlo Romairone, sia lo stesso Auteri credono che possegga le peculiarità ideali per eccellere nel concetto di gioco dell’allenatore siciliano, ma se non recupererà la piena efficienza fisica, valutare la sua cessione diverrà inevitabile. Così come è scontata la partenza di Corsinelli: il 23enne arrivato la scorsa stagione dal Piacenza non ha compiuto il salto di qualità atteso. Quattro gettoni appena, 84 minuti complessivi: andrà altrove a cercare maggiore spazio. Lo cerca il Catanzaro in particolare e a tal proposito potrebbe andare in porto uno scambio con Sergio Contessa, 30enne laterale sinistro ben conosciuto da Auteri. Sarebbe lui l’alternativa mancina a Tommaso D’Orazio, partito in maniera convincente con una rete e due assist alla prima giornata, ma gradualmente sceso su standard meno esplosivi. 13 presenze e 902’ lo rendono comunque un punto fermo, a patto di affiancargli un elemento in grado di alternarsi con lui. Un compito che finora è stato spesso assolto da Daniel Semenzato, 14 presenze e 596’ spessi molto spesso a sinistra. Tuttavia, l’ex Pordenone è un destro naturale che sulla corsia opposta incontra ovvie difficoltà. Semenzato ha provato ad ovviare con il mestiere ed il senso della posizione, ma alcune lacune tecniche e giocare sul piede debole hanno impedito di essere una reale risorsa in fase di costruzione della manovra.

Il mercato che scatterà il quattro gennaio, dunque, porterà novità. Almeno un innesto a sinistra è scontato, ma potrebbe accadere qualcosa pure a destra. Perché invertire la tendenza è indispensabile se si vuole inanellare quella famosa striscia di vittorie per sperare nella promozione diretta.