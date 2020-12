De Laurentiis dà la carica al Bari: «Campionato infame, forza ragazzi»

«La serie C è una categoria infame: dobbiamo uscirne a tutti i costi». Ecco il proposito natalizio di Luigi De Laurentiis che ieri ha incontrato virtualmente i giornalisti baresi: oggi l’iniziativa sarà ripetuta con una elezione di tifosi. «Natale è un momento di bilanci e i miei due anni e mezzo a Bari hanno tanti aspetti positivi: in un 2020 terribile, siamo riusciti comunque a ripartire, arrivando ad un passo dalla B. Ora bisogna compiere quel passo. La Ternana sta tenendo una media punti “folle”, ma noi non molliamo. Bisogna lavorare duramente ed il gruppo che si è creato in questa società ha ben chiare le necessità attuali e quelle del prossimo futuro. Certo, servirebbe pure un po’ di sano “culo”. Dovremo dare tutto pur di centrare l’obiettivo, fallirlo sarebbe un colpo durissimo. Ma noi siamo qua: nella mia famiglia mi hanno insegnato a vivere le responsabilità in prima persona quando ci si mette la faccia ed il nome. Le pressioni della piazza? So quanto ha sofferto Bari nel passato, comprendo lo stato d’animo della gente e proprio a loro sono rivolti i miei programmi: nel 2021 mi piacerebbe lanciare una specialissima campagna abbonamenti e inaugurare il museo per divulgare la storia di questo glorioso club. Ma adesso conta il presente. Volevo nove punti prima della sosta: non potrò essere più accontentato, ma ora ne esigo sei nelle gare con Avellino e Palermo».

Contro l’Avellino, però, il tecnico Gaetano Auteri dovrà rinunciare a ben sei elementi: gli infortunati Minelli e Citro, nonché agli squalificati Sabbione, De Risio e Montalto (quest’ultimo sanzionato per due turni) ai quali si aggiunge Andreoni, reduce da un’altra settimana di lavoro differenziato. Dunque, le variazioni saranno inevitabili in ogni reparto. In difesa, è scontato il rientro di Celiento, con Di Cesare che tornerà ad essere «regista di reparto». Da colmare la lacuna sul centro-sinistra. La soluzione più immediata sarebbe Perrotta che, però, a causa di diverse prestazioni opache, è sceso nelle gerarchie di Auteri ed è un serio candidato alla cessione nell’ormai imminente mercato invernale. Così, non è da escludere che sia confermato Ciofani nel terzetto difensivo: in tal caso, però, sulla corsia destra sarebbe confermato Semenzato, con D’Orazio a sinistra. A centrocampo, Bianco e Lollo si giocheranno un posto accanto a Maita.

Da assegnare una maglia pure in attacco per completare il reparto con Marras ed Antenucci. D’Ursi appare in vantaggio su Candellone e Simeri. L’esterno napoletano, peraltro, è il più rodato nel reparto offensivo, ma nell’ultimo mese non ha brillato. Candellone conferirebbe maggior peso alla prima linea, sebbene sia l’unica tra le sette punte di Auteri ancora a zero gol. Simeri è un capitolo a parte: come valore assoluto, sarebbe la scelta probabilmente più logica. Ma il 27enne napoletano pare scivolato ai margini del progetto, malgrado il recente rinnovo di contratto fino al 2023. Se fosse accantonato ancora una volta, la sua cessione (con il Perugia in pressing per assicurarselo) diverrebbe ineluttabile. In caso contrario, chissà che non sia l’inizio di una nuova storia.