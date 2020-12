Bari calcio, Ciurria e Kargbo nomi doc sul taccuino una squadra d’attacco

BARI - Sarà ancora un Bari d’attacco. Anche nel prossimo mercato invernale, ormai prossimo ad aprire i battenti.

Malgrado l’imponente campagna acquisti effettuata la scorsa estate nel reparto avanzato (sono arrivati Leonardo Candellone, Manuel Marras, Nicola Citro ed Adriano Montalto che si sono aggiunti a Mirco Antenucci, Simone Simeri ed Eugenio D’Ursi), la società biancorossa è intenzionata ad intervenire per consegnare a Gaetano Auteri armi ancora più acuminate per la prima linea. Sarebbero due, in particolare, i nomi sotto attenzione. Il primo, in realtà è stato uno dei grandi obiettivi perseguiti già nella prima sessione di mercato. Si tratta di Patrick Ciurria, 25 anni, esterno offensivo in forza al Pordenone. Nonostante il club biancorosso abbia provato fino all’ultimo a convincere i friulani, la società neroverde ha resistito: tuttavia, i contatti sono proseguiti anche nei mesi successivi. In fondo, lo stesso direttore sportivo Giancarlo Romairone affermò nella conferenza stampa a bilancio della campagna estiva che «alcuni discorsi che non sono andati a buon fine, potranno essere ripresi nel prossimo futuro».

Dunque, il Bari ci riproverà, pur sapendo che la missione non sarà semplice. Perché Ciurria è stato un punto fermo del Pordenone in questo primo scorcio di stagione ed i friulani probabilmente cercheranno di tenerselo ancora stretto. Ecco perché si valutano pure altri profili. Uno in particolare desta una certa curiosità: sarebbe, infatti, stato sondato Augustus Kargbo, ovvero il «giustiziere» dei biancorossi nella finale dei playoff dello scorso 22 luglio. Il 21enne attaccante della Sierra Leone appartiene al Crotone che ha rinnovato il prestito alla Reggiana. Un avvio di campionato piuttosto travagliato, tra la positività al coronavirus ed un infortunio alla spalla, ne ha, però, frenato l’ascesa e limitato l’utilizzo. Una seconda parte di stagione con maggiore continuità gli farebbe bene, così come ad Auteri sarebbe senz’altro utile una punta così veloce ed abile nella ricerca della profondità. Scontato che il discorso sarebbe approfondito soltanto se il giocatore dovesse offrire le migliori garanzie sul piano fisico.

In fondo, sarebbe quasi un segno del destino che il «colpevole» della mancata promozione biancorossa ingaggi una missione per restituire ai Galletti il «maltolto».

Scontato che ad uno o più acquisti in attacco dovranno corrispondere altrettante partenze. In tal caso, tutti gli indizi portano a Simone Simeri. Il centravanti napoletano è fresco di rinnovo di contratto fino al 2023: la sua storia d’amore con il Bari pareva inattaccabile. Eppure, sembra che la folta concorrenza lo abbia immalinconito (al club non è piaciuto pure qualche atteggiamento, come i segni di insofferenza al momento della sostituzione nel match contro la Ternana), fino al punto da ipotizzare un clamoroso addio. Al momento, comunque, è evidente che il 27enne napoletano sia scivolato in basso nelle gerarchie di Auteri: non a caso, dopo tre panchine di fila senza disputare nemmeno un minuto, domenica scorsa è stato l’ultimo attaccante gettato nella mischia contro la Vibonese. Proprio la Reggiana è sulle sue tracce, ma il club più insistente è il Perugia, allenato da Fabio Caserta che già lo ha avuto a disposizione alla Juve Stabia. Il Bari, dal canto suo, se ne priverebbe soltanto a fronte di una congrua offerta economica cedendolo quindi a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Prima che il mercato entri nel vivo, tuttavia, ci sono ancora due incontri in calendario. Ed entrambi presenteranno scelte ridotte in attacco, a causa dell’infortunio di Nicola Citro e della squalifica per due turni di Adriano Montalto. Ad Auteri resteranno in mano comunque cinque frecce: Antenucci, Marras, D’Ursi, Candellone e, appunto, Simeri. Che, dunque, ha a disposizione 180’ per provare a sovvertire un destino teoricamente già scritto. La punta campana, però, difficilmente scatterà in pole position per la sfida agli irpini. Per completare il pacchetto avanzato con Antenucci e Marras, il favorito appare D’Ursi, in vantaggio su Candellone.

Ci saranno novità pure in difesa e a centrocampo per ovviare alle assenze degli squalificati Sabbione (potrebbe rientrare Perrotta o essere confermato Ciofani nel terzetto arretrato) e De Risio (sarà rimpiazzato da uno tra Bianco e Lollo).