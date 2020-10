Bari, Auteri: «Derby col Monopoli sarà partita tosta»

«Ci aspetta una partita tosta, una delle tante di questo campionato. Il Monopoli ha un’ottima idea di gioco, ben allenato da Beppe Scienza. Sarà un test importante: mi aspetto una prestazione di valore e un Bari corto aggressivo, che giochi e non subisca": così il tecnico del Bari, Gaetano Auteri, presenta il derby di domani sera al Veneziani.

«Bisogna - aggiunge - sempre andare alla ricerca di miglioramenti. Ogni gara vive su un milione di aspetti. Lavorando questi otto giorni non abbiamo trovato la ricetta magica: abbiamo fatto una settimana proficua di lavoro».

«Il modulo 3-4-3? Non sono legato ai numeri - chiarisce - ma a una idea di gioco. Possiamo anche cambiare, ma senza salti nel buio». Infine uno sguardo sulla condizione di alcune elementi acciaccati: «Andreoni e De Risio lunedì torneranno in gruppo. Marras ha fatto una buona settimana e sarà convocato. Lollo è pronto», conclude Auteri.