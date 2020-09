Bari calcio, in arrivo Candellone in prestito biennale

BARI - Il Bari prosegue il percorso di completamento della rosa a disposizione del tecnico Auteri. Oggi è stato ufficializzato l’arrivo in prestito (biennale dal Napoli) dell’attaccante Leonardo Candellone (15 settembre 1997, Torino). Ai pugliesi va anche il diritto di riscatto.

Il 23enne punteros piemontese, originario di Tricase in provincia di Lecce, ha disputato le ultime due stagioni nel Pordenone: con in nero-verdi ha vinto nella stagione 18/19 campionato di Serie C e Supercoppa di C (37 presenze, 14 reti e 3 assist); la scorsa stagione in Serie B ha giocato 31 partite, segnato 2 gol (più 2 assist), sfiorando la promozione in Serie A ai playoff.

Intanto si è presentato il nuovo centrocampista del Bari Carlo De Risio, ingaggiato dal Catanzaro. «Sono un mediano, uno di quelli che recupera palloni, e cerca di aiutare la difesa e di gestire al meglio la palla», ha detto