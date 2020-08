Bari calcio, la squadra in ritiro tra fine agosto e inizio settembre

BARI - Il Bari nelle prossime ore ufficializzerà l’ingaggio come nuovo direttore sportivo di Giancarlo Romairone (sta ultimando la chiusura dei precedenti rapporti contrattuali con il Chievo) e subito dopo inizierà a definire strategia tecnica e ritiro precampionato. La preparazione alla prossima stagione dovrà obbligatoriamente seguire i protocolli di sicurezza sanitari determinati dalla pandemia: non è escluso che Antenucci e compagni finiranno per allenarsi a due passi dalla sede (ci sono stati contatti con la Cittadella della Finanza dove c'è un attrezzato centro sportivo).

Totoallenatore: non c'è ancora una chiusura definitiva verso il tecnico Vivarini (ha un altro anno di contratto) ma le sue chance di guidare ancora i biancorossi sono calanti, mentre le opzioni restano quelle di Auteri e Caserta.