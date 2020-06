Bari, allenamento e partita in famiglia al San Nicola

BARI - Il Bari (serie C, girone C) prosegue la preparazione verso la prima gara dei play off promozione, in programma il 13 luglio: oggi la squadra del tecnico Vivarini si è allenata allo stadio San Nicola, dove al termine della seduta ha disputato una partitella in famiglia per affinare schemi e tattica.

Vivarini, oltre ai tanti gol, ha osservato la crescita atletica di tutto il gruppo, che sul piano fisico si sta progressivamente avvicinando agli standard previsti. Il difensore Pinto prosegue il lavoro a parte. Domani la squadra avrà un giorno di riposo: gli allenamenti riprenderanno lunedì pomeriggio.