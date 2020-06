De Laurentiis e la missione Bari in B: il patron faccia a faccia con il gruppo

112 giorni. Tanto è durata l’assenza da Bari di Luigi De Laurentiis. Un’anomalia, considerando quanto il presidente abbia a cuore la sua missione, portata avanti fin dall’agosto 2018 con un capillare lavoro sul territorio. La pandemia da coronavirus, il lockdown e le limitazioni agli spostamenti l’hanno tenuto lontano dalla sua creatura più di quanto avesse mai immaginato. La sua ultima apparizione in città risale addirittura al primo marzo, in occasione di Bari-Avellino. Quel giorno, De Laurentiis era «San Nicola», dove tornava dopo un altro lungo periodo di assenza, dovuto agli impegni lavorativi, tra i quali la promozione del film «Si vive una volta sola» (girato in buona parte tra Bari e provincia) di e con Carlo Verdone.

La prima tappa del presidente è stata ovviamente la visita alla squadra. Proprio su indicazione della società, il direttore sportivo Matteo Scala, il tecnico Vincenzo Vivarini e tutti i calciatori hanno vissuto a Bari i mesi dell’isolamento. L’incontro si è svolto prima dell’allenamento del pomeriggio: un filo di commozione ha accompagnato De Laurentiis nel ritrovare «la sua seconda famiglia», come ha sempre definito il clan biancorosso. Ma la parte sentimentale è durata poco: perché ha nettamente prevalso la carica in vista dei playoff che scatteranno fin dal prossimo 30 giugno, con i galletti ammessi direttamente ai quarti di finale, dal 13 luglio. La missione serie B è l’assoluta priorità per De Laurentiis che, se centrasse la seconda promozione di fila, potrebbe davvero dare impulso al suo ambizioso progetto.

Non a caso, il massimo dirigente dei galletti resterà in sede fino a metà settimana. L’organizzazione dei playoff è prioritaria, sotto ogni aspetto. Nelle prossime ore, è previsto un incontro con il sindaco Antonio Decaro. I lavori al San Nicola per l’apposizione dei nuovi seggiolini (di colore biancorosso, nell’intera tribuna Est, nonché in tribuna Ovest superiore) è pressochè terminata. Se davvero si dovesse aprire una possibilità di giocare a porte aperte da luglio, il Bari vorrà percorrere qualsiasi strada per accontentare almeno una parte del suo pubblico (a partire dagli abbonati) che sarebbe a tutti gli effetti un’arma in più, data la certezza di disputare in casa almeno due delle tre gare che condurrebbero alla serie B.

Dunque, in accordo con il Comune, si cercheranno soluzioni per eventuali regole riguardanti ingressi contingentati ed indicazioni per assicurare il distanziamento tra i tifosi. Sarebbe anche un modo per risarcire almeno in parte coloro che perderanno le gare non disputate nella regular season. Ma c’è molto altro che bolle in pentola. Perché De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato anche sulla prossima stagione. Data la fine degli impegni a luglio, si sta valutando la possibilità di organizzare un ritiro per la seconda metà di agosto.

La soluzione probabile sarebbe un ritorno in Trentino, a Bedollo, in virtù della positiva esperienza dello scorso anno. Ma si stanno valutando altre location, anche più vicine alla Puglia. Insomma, il presente incombe, ma De Laurentiis vuole guardare avanti. In ogni caso.