Comune Bari stanzia 3,6mln per manutenzione stadio San Nicola

La giunta comunale di Bari ha approvato lo stanziamento di 3,6 milioni di euro per la manutenzione edilizia e tecnologica dello Stadio San Nicola. Con due diversi provvedimenti, sono stati approvati accordi quadro triennali, il primo per la manutenzione delle componenti edilizie dell’impianto sportivo, da 2,7 milioni di euro, che si estenderà anche alle annualità 2021 e 2022 e consentirà di completare la sostituzione dei vecchi seggiolini, il secondo, da 900 mila euro, per la manutenzione degli impianti tecnologici della struttura. "In previsione della promozione nella categoria superiore - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - d’intesa con l’assessore alla Qualità della vita Pietro Petruzzelli, abbiamo sviluppato una progettualità necessaria da un lato a completare gli interventi di rinnovamento delle sedute, in modo da pubblicare in fretta l’avviso che prevede non solo la sostituzione dei seggiolini ma anche altre lavorazioni edili per i prossimi tre anni, dall’altro di eseguire tutto ciò che serve a preservare la corretta funzionalità dell’ampia dotazione impiantistica tecnologica del San Nicola. Contiamo di mandare in gara i lavori prima dell’estate, subito dopo l'approvazione del Piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022, in modo tale da riuscire ad avviare gli interventi il prima possibile».