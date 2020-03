Bari, 2-1 all'Avellino: tre punti di speranza

Nella domenica in cui la capolista Reggina viene dominata e sconfitta dal Monopoli, il Bari si mantiene vivo superando 2-1 l'Avellino nel match interno della 29ma giornata. Quando mancano 9 turni al termine della stagione regolamentare, la squadra di Vivarini - al 24mo risultato utile consecutivo - riduce a 7 le distanze dal primato e tiene a distanza di due lunghezze la rivelazione biancoverde di Scienza. Segnali incoraggianti almeno nella prospettiva di consolidare il secondo posto nel girone C, posizione di vantaggio nella futura griglia playoff.

Tra le altre note positive spicca il 19mo timbro di Antenucci che alla mezzora - alla prima palla utile nell'area irpina - non perdona e col sinistro sistema la palla nell'angolo basso alle spalle del portiere. E' il gol che vale il vantaggio biancorosso e la conferma di Antenucci in vetta ai marcatori del girone. Antenucci che in avvio di ripresa firma pure l'assist per il secondo gol stagionale di Perrotta. Questo è pure il pomeriggio che segna il ritorno in campo di Hamlili dopo due mesi di assenza per la frattura alla clavicola rimediata nel match di Viterbo.

Bari-Avellino è anche la partita degli oltre 11.500 spettatori, molti dei quali tengono a battesimo i nuovi seggiolini bianchi e rossi installati nella Tribuna Est Superiore.

Nei di giornata, l'erroraccio di Frattali che consente ad Albadoro di riaprire la partita ad un quarto d'ora dalla fine. E l'ammonizione rimediata da Sabbione: era diffidato, salterà la sfida di lunedì prossimo a Catanzaro.

49' FINALE - Bari batte Avellino 2-1.

45' Cambio Bari. Simeri lascia il posto a Berra.

30' Triplo cambio Bari: entrano Hamlili, Terrani e D'Ursi per Scavone, Laribi e Antenucci.

30' GOL AVELLINO - Gli irpini accorciano con l'ex Albadoro, bravo a sfruttare una respinta avventata di Frattali.

28' Cambio Avellino. Esce Micovschi. Entra Evangelista.

13' Cambio Bari. Schiavone per Bianco.

9' Cambio Avellino: Izzillo rilevato da Ferretti.

5' GOL BARI - Perrotta batte Dini in corsa sfruttando un assist di Antenucci partito da una punizione di Laribi. Bari-Avellino 2-0.

1' Inizia il secondo tempo. Calcio d'avvio per il Bari che nella ripresa attacca verso la Curva Nord. Capuano cambia subito: Garofalo per Morero e Rizzo per De Marco.

45' Finisce il primo tempo. Bari-Avellino 1-0.

41' Occasione Avellino. Iniziativa di Parisi sulla sinistra, Albadoro spedisce fuori.

38' Antenucci, interno piede. Pallone oltre la traversa.

36' Ammonito Di Paolantonio.

30' GOL BARI - Antenucci non perdona e sfrutta una palla vagante nell'area irpina sistemando la sfera nell'angolo basso. Bari-Avellino 1-0.

16' Simeri dalla distanza. Palla alta sulla traversa.

10' Ammonito Sabbione. Era diffidato, salterà la sfida di lunedì prossimo a Catanzaro.

8' Bari vicino al vantaggio. Di prima intenzione, Simeri prova col sinistro. Palla di pochissimo al lato.

1' Si comincia. Bari in completa divisa bianca. Biancorossi che attaccano da sinistra verso destra osservando la partita dalla tribuna stampa. Calcio di avvio per l'Avellino, in completo verde.

Ufficializzata la formazione che alle 17.30 affronterà l'Avellino nel match della 29ma giornata di C al San Nicola. Non mancano le novità. Vivarini lascia il capitano Di Cesare in panchina optando per la coppia di difensori centrali composta da Sabbione e Perrotta. Ciofani e Costa sugli esterni. In mezzo, Maita dal 1' con Bianco e l'inamovibile Scavone. Laribi dietro le punte Antenucci e Simeri.

L'Avellino risponde con Dini, Celjak, Morero, Di Paolantonio, De Marco, Parisi, Micovschi, Illanese, Laezza, Izzillo e Albadoro.

Dimenticare Cavese e Ternana e consolidare almeno il secondo posto. Con la rabbia e la voglia di riscatto necessarie, il Bari di Vivarini punta al massimo nella sfida di oggi pomeriggio contro l'Avellino di Capuano.

Potrebbe essere l'occasione per un turn over, ma al momento l'unico ballottaggio in piedi tra i biancorossi riguarda il ruolo di centrale difensivo tra Perrotta e Di Cesare. Per il resto, Frattali tra i pali, Ciofani, Sabbione e Costa in difesa. Con Hamlili che scalpita per il rientro, a centrocampo si rivede Maita dall'inizio. Con l'ex Catanzaro Bianco e Schiavone. Laribi dietro il rientrante Simeri ed il re dei bomber Antenucci.

L'Avellino, fresco di cambio di proprietà e reduce da sei turni positivi di cui gli ultimi due vinti, si presenta in Puglia con 21 giocatori. In attacco, l'ex biancorosso Albadoro. Non ci sarà l'altro ex Pozzebon (squalificato con Alfageme). Infortunati Charpentier (crociato), Silvestri (crociato), Palmisano (infiammazione pube), Sandomenico (infiammazione ginocchio). Arbitra Cristian Cudini della sezione di Fermo.

Per questa partita, il settore Tribuna Est Superiore - sottoposto a lavori di installazione dei nuovi seggiolini - è di nuovo aperto agli abbonati. La vendita libera dei biglietti singoli, invece, prosegue sino all'inizio della gara solo per il settore Est inferiore.