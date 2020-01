Il Bari bracca Tremolada: è partito l'ultimo assalto

Un rush finale ad altissima intensità. Il Bari è più che mai impegnato sul mercato: la campagna trasferimenti invernale chiuderà domani alle 20. Nonostante i tempi siano nel complesso ristretti, il club biancorosso potrebbe concludere anche sei-sette operazioni, tra entrate ed uscite. Ma andiamo con ordine. Ieri, innanzitutto è stato ufficializzato l’arrivo di Matteo Ciofani: il difensore rilevato a titolo definitivo dal Pescara era a Bari fin da martedì, ma ora è stata depositato il contratto. Confermato il vincolo fino al 2021, con opzione di rinnovo.

Pressochè concluso anche il passaggio di Franco Ferrari al Livorno. L’attaccante argentino (23 anni) si trasferirà ai toscani con la formula del prestito: mancano soltanto gli ultimi dettagli perché l’operazione sia ufficializzata. Il club toscano, però, si è mosso con convinzione anche su Thophilus Awua: l’intesa sul piano economico con il Bari sarebbe raggiunta, ma, in questo caso, è necessario che il 21enne nigeriano sciola le ultime riserve sul trasferimento. È vero che da un lato salirebbe di categoria (in B), ma dall’altro non avrebbe il posto da titolare assicurato ed incontrerebbe la stessa problematica già trovata in biancorosso: il motivo, peraltro, che l’ha spinto a chiedere una cessione fin qui non contemplata dai galletti. Se, come pare ormai inevitabile, Awua partirà, è possibile che in extremis sia reperito un altro centrocampista con caratteristiche simili: corsa, ritmo, intensità.

Nel frattempo, è stata inviata una proposta formale al Brescia per Luca Tremolada: il Bari è pronto ad un corposo sacrificio per il fantasista 27enne, assicurandogli un vincolo fino al 2022 a cifre decisamente elevate. La società lombarda ha accettato la proposta che convince l’entourage del ragazzo a livello economico: Tremolada, però, non sembra intenzionato a scendere in serie C e ha chiesto una giornata per dare una risposta definitiva. Entro oggi, si capiranno i margini di chiusura dell’affare. Non si perde comunque di vista Nikola Ninkovic: difficilissimo dialogare con l’Ascoli che continua ad avanzare richieste altissime per il 25enne fantasista. Eppure, la situazione potrebbe anche cambiare verso il gong del mercato. Ci sono, ad ogni modo, altre piste percorribili.

Così come il club manager Matteo Scala è in caccia di un attaccante. In tal caso, molti sono i papabili: Beretta e Rosseti (Ascoli), Melchiorri (Perugia) sono soltanto alcune idee di un giro di punte che potrebbe esplodere da un momento all’altro. Parallelamente agli acquisti, si lavorerà in uscita. Samuele Neglia dovrebbe essere ceduto in serie C: la Fermana ha fatto una proposta per ottenere l’esterno offensivo in prestito fino a giugno, ma su di lui è vigile anche il Monopoli. Andrà via pure il terzino sinistro Bruno Cascione: corteggiatissimo in serie D (Cerignola, Foggia, Taranto insistono), il 19enne arrivato in estate dal fallimento del Foggia spera in una chance last minute dalla C. L’arrivo di Ciofani, peraltro, riduce ulteriormente gli spazi per Giuseppe Esposito: il 20enne prelevato dalla Primavera del Napoli potrebbe anche tornare alla casa madre e poi cercare un’altra destinazione.

La squadra, intanto, prepara la gara di domenica con il Francavilla: oltre l’infortunato Hamlili è in dubbio pure Valerio Di Cesare che (a causa del problema al ginocchio patito con il Rieti) continua a lavorare a parte.