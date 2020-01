Bari - Rieti: parziale st 1-0

1' Inizia il secondo tempo. Bari che attacca da sinistra verso destra. Rieti batte calcio di avvio.

47' Dopo due minuti di recupero, finisce il primo tempo. Bari-Rieti 1-0. Decide Antenucci su rigore.

46' Antenucci tenta il sinistro a colpo sicuro. Pallone che rimbalza di pochissimo fuori.

36' Terrani serve un assist sulla destra per Simeri. Sforbiciata con palla al lato.

35' Cross Schiavone. Schiacciata aerea di Simeri. Palla di poco sul fondo.

33' Antenucci fallisce il 2-0 calciando alto a pochi metri dal portiere.

29' Piove con insistenza sul San Nicola.

24' Occasione Bari. Simeri serve Terrani che spara altissimo davanti al portiere.

17' GOL - Bari in vantaggio. Antenucci su calcio di rigore. Quattordicesimo gol per l'attaccante barese. Bari-Rieti 1-0.

17' Rigore per il Bari. Palla deviata con una mano di Aquilanti del Rieti su tiro di Antenucci. Sul dischetto Antenucci.

14' Il Bari perde il capitano Di Cesare per infortunio (probabile distorsione al ginocchio). Al suo posto Corsinelli.

6' Incursione Bari. Antenucci a colpo sicuro, sulla ribattuta palla in angolo

1' Calcio d'inizio affidato al Bari . Si parte.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. I galletti giocano con una patch sulla maglia per festeggiare i 112 anni della squadra. Biancorossi che attaccano da destra verso sinistra, osservando la gara dalla tribuna stampa.

Solito 4-3-1-2 per il Bari che tra pochi minuti affronterà il Rieti. Questa la formazione iniziale scelta da Vivarini: Frattali in porta, centrali difensivi Di Cesare e Perrotta. Sabbione a destra e Costa sulla sinistra. A centrocampo, Scavone per l'infortunato Hamlili più Bianco e Schiavone. Terrani dietro le punte Simeri e Antenucci. Dalla panchina partono il neo acquisto Maita e D'Ursi, autore del gol dell'1-1 a Viterbo. A disposizione anche Marfella, Esposito, Neglia, Awua, Corsinelli, Kupisz, Ferrari, Folorunsho, Cascione e Berra.

Nel Rieti indisponibili Esposito (squalificato) e Bellopede (infortunato). In porta Addario. Dietro Tiraferri, Aquilanti, Celli e Zanchi. In mezzo Tirelli, Zampa e Serena. De Paoli dietro le punte De Sarlo e Russo.

Arbitra Maggio di Lodi.

La sfida odierna al San Nicola contro il Rieti - 22mo turno di C - inaugura il trittico di gare ravvicinate per il Bari di Vivarini che in sette giorni se la vedrà contro i laziali (calcio d'inizio alle ore 15, arbitra Maggio di Lodi), mercoledì sera - sempre in casa - contro la Sicula Leonzio per il recupero della prima giornata di ritorno - e fra sette giorni nel big match del Granillo contro la capolista Reggina. Distanza dai calabresi ridotta a 9 punti, per effetto dell'ultimo pareggio ottenuto sette giorni fa dai biancorossi sul campo della Viterbese. E i galletti, come indica il sito ufficiale della squadra, giocheranno con una patch celebrativa per festeggiare insieme ai tifosi i 112 anni di storia biancorossa. Le maglie, successivamente, saranno messe in vendita e il ricavato devoluto in beneficenza.