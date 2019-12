Il Bari sulla strada giusta: ora il salto di qualità

Va via l’anno che deve valere una prima mattonella nella lunga strada del riscatto. Il Bari saluta un 2019 che nel complesso non può essere considerato negativo. A patto che si continui a battere sulla strada della resurrezione. Deve essere ben altra la dimensione di una piazza che ancora oggi, dopo otto anni di tragedie sportive continua a dominare le classifiche di pubblico non solo dell’intera Lega Pro, ma anche dell’intera serie B, finanche battendo due compagini di A (Sassuolo e Spal).

Ripercorrendo l’anno che oggi batte le sue ultime ore, emerge un primo semestre condotto in relativa scioltezza sul piano sportivo. I primi mesi hanno riservato alla nuova era proprietaria griffata dalla famiglia De Laurentiis le prime sconfitte dopo una serie utile di ben 19 giornate in serie D. Il 20 gennaio, i biancorossi sono caduti a Cittanova, il tre febbraio hanno perso lo scontro diretto con l’inseguitrice Turris. Ma sono stati ko indolori, poiché il vantaggio in classifica è sempre stato talmente elevato da non destare reali preoccupazioni di un eventuale aggancio, in un percorso costellato di vittorie.

Ragion per cui, anche la sconfitta di Nocera (il 7 aprile) non ha regiudicato il traguardo promozione tagliato soltanto undici giorni dopo con il blitz di Troina, in un Giovedì Santo che ha segnato l’ultimo giorno di passione tra i dilettanti. Il 28 è stato festeggiato il ritorno tra i professionisti nella cornice dei quasi 20mila spettatori accorsi al San Nicola, mentre minori soddisfazioni ha dato la poule scudetto, conclusa in maggio al girone eliminatorio (pareggio con il Picerno e stop ad Avellino). I mesi più significativi del 2019 sono stati certamente quelli estivi. Una campagna acquisti faraonica con diversi elementi provenienti addirittura dalla serie A: su tutti il bomber Antenucci (dalla Spal) individuato come il to player di un complesso chiamato a dominare ancora la scena. In luglio arriva anche l’annuncio della convenzione quinquennale siglata con il Comune di Bari riguardo lo stadio: un accordo storico che dovrebbe porre fine alle annose querelle concernenti il San Nicola e, possibilmente, aprire a progetti riguardanti l’ammodernamento dell’impianto e gli investimenti nell’area circostante.

Malgrado i buoni propositi, settembre è il mese che infligge le maggiori amarezze: l’allenatore confermato Giovanni Cornacchini cade alla prima in casa contro la Viterbese, quindi a Francavilla e viene esonerato (il 22) dopo soli sette punti in cinque turni. Il resto è storia recente: l’arrivo in panchina di Vincenzo Vivarini ha generato la serie utile di 14 gare (nove vittorie, quattro pareggi) che ha riportato i galletti almeno al secondo posto, malgrado la distanza dalla capolista Reggina ammonti a ben dieci punti. Tra novembre e dicembre, la società ha anche rafforzato le sue fondamenta aprendo i primi due store ufficiali. Ora, però, occorreranno ulteriori sforzi: sul mercato, sul campo, all’interno del club.